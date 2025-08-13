¡No es tu internet! Miles reportan problemas para acceder a WhatsApp Web en todo el mundo

En la tarde de este miércoles 13 de agosto, miles de usuarios reportaron fallas en el funcionamiento de WhatsApp Web, generando una ola de comentarios en la red social X. El servicio presentaba inconvenientes al intentar usarlo desde navegadores, aunque la aplicación instalada en computadoras funcionaba con normalidad.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, los reportes comenzaron alrededor de las 15.45 horas y se multiplicaron en cuestión de minutos. Para las 16:00 horas miles reportaban el problema tanto en Perú como en otros países, sobre inconvenientes en el acceso a la versión web de la popular mensajería.

FALLAS DETECTADAS

El 89 % de los reportes indicaron fallas en el sitio web, un 7 % correspondió a dificultades para iniciar sesión y el 4 % restante a errores en la aplicación. Mientras algunos usuarios denunciaban no poder conectarse, otros aseguraban que su servicio se mantenía estable.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa propietaria de WhatsApp no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción. El servicio, clave para el envío de mensajes, imágenes y otros contenidos se viene restableciendo progresivamente.