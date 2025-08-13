Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no detiene guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer "graves consecuencias" a Rusia si su homólogo Vladímir Putin no detiene la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos sostendrán el viernes en una base militar de Anchorage, en Alaska.

La advertencia fue formulada durante un evento en el Centro Kennedy, donde el mandatario estadounidense admitió su frustración por los bombardeos rusos continuos, pese a intentos previos de negociación.

Contexto de cumbre y presión a Moscú

Trump confirmó que la reunión con Putin ocurre tras meses de conversaciones telefónicas infructuosas para convencer al Kremlin de cesar los ataques contra civiles ucranianos. El republicano insistió en que busca "poner fin a la guerra" y advirtió nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta restricciones occidentales.

Esta será la primera reunión entre ambos desde junio de 2019 en Osaka (Japón), y el primer encuentro de Putin con un líder estadounidense desde la cumbre con Joe Biden en el 2021, en Ginebra.

Posible reunión trilateral

El mandatario estadounidense anunció que, si la cumbre del viernes tiene resultados positivos, se celebrará "casi de inmediato" una reunión trilateral que incluirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Trump calificó esta posible segunda cita como "más importante" que la inicial y destacó su "muy buena" llamada previa con Zelensky y líderes europeos este miércoles. Zelensky ha insistido reiteradamente en no ser excluido de negociaciones de paz.