Hombre invidente sale a las calles a buscar a su perro guía robado desde hace dos meses

Angel Santiago recorre las calles a diario en busca de Bam Bam, un dachshund mestizo de 14 años, y ofrece una recompensa de 6 mil dólares por su regreso seguro.

En Chicago (Estados Unidos), un hombre invidente llamado Angel Santiago lleva más de dos meses buscando a su perro guía, Bam Bam, después de que un grupo de ladrones irrumpiera en su patio y se lo llevara. Desde entonces, ha recorrido las calles pegando carteles y pidiendo ayuda a cualquier persona que pueda tener información.

“Bam Bam significa el mundo para mí y siento que mi cuerpo se está agotando. Solo puedo hacer lo que está a mi alcance”, declaró Santiago a Fox 32 Chicago. El animal, un dachshund mestizo de 14 años, está microchipado, lo que mantiene viva la esperanza de encontrarlo.

Santiago ha rechazado toda oferta de ayuda económica y campañas de recaudación de fondos, insistiendo en que lo único que quiere es recuperar a su compañero. “Prometí que seguiré caminando y caminando, gritando su nombre. Pero si pudieran ayudarme con sus propios ojos… sean mis ojos y busquen a Bam Bam, por favor”, pidió.

La búsqueda ha movilizado a voluntarios que se han unido a su causa. Santiago ofrece 1,000 dólares de recompensa, a los que la organización PETA ha sumado 5,000 dólares adicionales, además de exigir la detención de los responsables.

Pese al tiempo transcurrido, Santiago no pierde la fe. Cada día sigue recorriendo las calles y levantando la voz por su perro, esperando el momento en que puedan reencontrarse.