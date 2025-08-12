¿Puedes renovar tu visa sin entrevista? Estos son los requisitos que debes cumplir en 2025

Desde el 2 de septiembre de 2025, el proceso para renovar la visa de turista hacia Estados Unidos tendrá modificaciones importantes.

Si bien ciertos solicitantes seguirán exentos de entrevista, las autoridades consulares han restringido los criterios de elegibilidad y han eliminado la dispensa automática para algunos grupos de edad.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, solo podrán renovar sin entrevista quienes cumplan todos los siguientes requisitos:

Estar renovando una visa de turista con validez completa de 10 años.

Que la visa haya vencido hace menos de 12 meses.

Haber tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Presentar la solicitud en el país de residencia habitual.

Quiénes deberán acudir obligatoriamente

Uno de los cambios más relevantes es que los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista. A partir de la fecha indicada, deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para completar el proceso, incluso si antes calificaban para la renovación sin entrevista.

Asimismo, la Embajada aclara que todas las visas aprobadas antes del 2 de septiembre de 2025 mantendrán su validez y condiciones. Sin embargo, un oficial consular podrá solicitar una entrevista en cualquier momento, incluso si el solicitante cumple los criterios para la exención.

Verifica si calificas

Para confirmar si puedes renovar tu visa sin entrevista, la recomendación es revisar la información oficial publicada por la Embajada de Estados Unidos. El portal consular ofrece una guía paso a paso y un cuestionario que permite identificar si cumples con todos los requisitos: Consulta aquí la página oficial de la Embajada de EE. UU. en México