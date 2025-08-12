"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", el mensaje de la esposa de Miguel Uribe tras su muerte

Miguel Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático de Colombia, falleció este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos semanas hospitalizado por un atentado durante un acto de precampaña presidencial para 2026.

Su deceso fue confirmado por su equipo de comunicaciones y su esposa, María Claudia Tarazona, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales. "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por ser el mejor papá para Alejandro y nuestras niñas", posteó.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Espérame [...] tendremos nuestra segunda oportunidad", agregó. El mensaje generó masivas reacciones de profundo pesar en las redes sociales.

Batalla médica y desenlace

Uribe Turbay permanecía internado desde el día del ataque, ocurrido en un parque del barrio Modelia. Aunque fue sometido a múltiples cirugías y mostró señales iniciales de recuperación, su condición empeoró críticamente en las últimas 48 horas por una hemorragia en el sistema nervioso central.

El ataque ocurrió cuando Uribe Turbay se dirigía a simpatizantes y recibió un disparo en la pierna izquierda y dos en la cabeza. La Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bogotá imputa a un menor de 15 años por intento de homicidio y tenencia ilegal de armas. Durante la audiencia, el adolescente negó los hechos.