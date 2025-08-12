Inundaciones en Texas dejan al descubierto huellas de dinosaurio de 110 millones de años

Las intensas inundaciones que golpearon a principios de julio la región de Texas Hill Country, y que dejaron un saldo de más de un centenar de fallecidos, han revelado un hallazgo prehistórico en el condado de Travis. Durante las labores de limpieza en Sandy Creek, un voluntario encontró 15 huellas tridáctilas atribuidas a dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un depredador bípedo de unos 11 metros de longitud que habitó la zona hace más de 100 millones de años.

Según el paleontólogo Matthew Brown, de la Universidad de Texas en Austin, las pisadas miden entre 45 y 50 centímetros y se encuentran impresas en la piedra caliza de la Formación Glen Rose, cuyo origen geológico data de hace unos 110 millones de años. Las crecidas del arroyo, que alcanzaron hasta seis metros de altura, arrasaron árboles, estructuras y sedimentos, dejando al descubierto las huellas fosilizadas que permanecían ocultas.

Preservación y estudio científico

Autoridades locales y expertos en conservación han coordinado medidas para proteger el sitio, evitando que la maquinaria pesada utilizada en la recuperación de la zona dañe las marcas. Brown indicó que planea regresar con su equipo para realizar un registro detallado con mapas e imágenes en 3D, lo que permitirá analizar cuántos ejemplares participaron en su formación y si corresponden a un solo animal o a un grupo.

El hallazgo se suma a otros puntos de Texas conocidos por conservar huellas de dinosaurios, como el Parque Estatal Dinosaur Valley, ubicado a unos 300 kilómetros al norte. Para las autoridades del condado, este descubrimiento no solo aporta valor científico, sino que también ofrece una oportunidad de reflexión sobre el pasado remoto de la región, en medio de los desafíos que deja la devastación provocada por la tormenta.