Roban 30 mil dólares en muñecos Labubu en tienda de Estados Unidos

Delincuentes irrumpieron en un local de California y se llevaron únicamente figuras coleccionables, cuyo valor en reventa puede alcanzar miles de dólares.

Un violento robo ocurrido la madrugada del 6 de agosto en California (Estados Unidos), dejó pérdidas estimadas en 30 mil dólares para una tienda de reventa. Los ladrones rompieron la puerta principal de One Stop Sales y se dirigieron directamente a la vitrina que exhibía los codiciados muñecos Labubu, ignorando el resto de la mercadería.

“Se llevaron mucho, quizá unos 30 mil dólares o más en inventario”, declaró la propietaria, Joanna Avendaño, al medio ABC7. “Trabajamos muy duro para llegar hasta aquí, y que entren y se lo lleven todo así, como si nada, es realmente terrible”, agregó.

Los muñecos Labubu, que se venden a unos 30 dólares en tiendas, pueden alcanzar precios de reventa de cientos o incluso miles de dólares. Avendaño sospecha que el asalto fue planificado, ya que días antes había publicado en redes sociales la llegada de un nuevo lote.

Tras el robo, la comerciante compartió las imágenes de las cámaras de seguridad y pidió ayuda para identificar a los responsables. “Hoy nos robaron, se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron la tienda. Aún estamos en shock. Si pueden compartir esta publicación y ayudarnos a encontrarlos, por favor”, escribió.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles investiga el caso, pero hasta el momento no se han reportado arrestos.

El furor por los Labubu ha crecido exponencialmente en 2025, llegando incluso a las alfombras rojas de eventos internacionales. Su éxito ha sido tal que el fundador de Pop Mart, la empresa china que los produce, se convirtió en el multimillonario más joven del país.