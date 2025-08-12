Corea del Norte realiza ejercicio de artillería previo a maniobras conjuntas de Seúl y EE.UU.

El régimen de Pionyang advirtió que tomará contramedidas si considera que se cruza una “línea roja” durante las prácticas militares previstas para este mes.

Corea del Norte llevó a cabo este lunes un entrenamiento de disparo con subunidades de artillería táctica, en una demostración de fuerza a menos de una semana de que Corea del Sur y Estados Unidos inicien las maniobras militares conjuntas Ulchi Freedom Shield (UFS). Según la agencia estatal KCNA, en la práctica participaron unidades equipadas con morteros de distintos calibres, bajo la supervisión de Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores.

Pionyang señaló que el objetivo del ejercicio fue “verificar estrictamente” la capacidad de las tropas en métodos de combate de apoyo de fuego, asegurando que se trató de una ocasión para “demostrar la firme voluntad del Ejército de contener a los gánsteres militares” y defender la soberanía del país. La advertencia se suma a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, No Kwang-chol, quien advirtió sobre posibles “contramedidas de autodefensa” si se cruza una “línea roja” durante las maniobras programadas del 18 al 28 de agosto.

Pese a que en los últimos días ambas Coreas retiraron altavoces de propaganda en la frontera, gesto interpretado como un intento parcial de distensión, el discurso oficial norcoreano mantiene un tono hostil. Kim Yo-jong, hermana del líder Kim Jong-un, reiteró recientemente que Seúl sigue siendo “el enemigo” y descartó reabrir el diálogo intercoreano.

ALERTA MÁXIMA EN LA PENÍNSULA

En contraste, autoridades surcoreanas y del Comando de Fuerzas Combinadas de Washington y Seúl interpretaron las últimas advertencias de Pionyang como “más moderadas” que en años anteriores. Sin embargo, el contexto regional sigue siendo tenso, con el riesgo de que cualquier incidente durante las maniobras militares pueda escalar el conflicto en la península.