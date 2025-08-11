ONU exige investigación independiente por asesinato de seis periodistas en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la masacre y recordó que al menos 242 periodistas han muerto violentamente en Gaza desde el inicio de la guerra.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el asesinato de seis periodistas palestinos ocurrido el 10 de agosto en la ciudad de Gaza, en un ataque aéreo israelí de precisión. Según su portavoz, Stéphane Dujarric, estos hechos reflejan los riesgos extremos que enfrentan los comunicadores que cubren el conflicto, e instó a realizar “una investigación independiente e imparcial” para esclarecer las circunstancias.

La oficina de información del Gobierno de Gaza confirmó que el ataque ocurrió en las inmediaciones del hospital Al Shifa y que las víctimas fueron Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotografía Mohamed Nofal, y Mohamed Al Khalidi, del medio palestino Sahat. El Ejército israelí admitió la autoría y alegó que uno de ellos tenía vínculos con Hamás, presentando documentos cuya autenticidad no ha sido verificada.

Dujarric recordó que al menos 242 periodistas han muerto violentamente en Gaza desde el inicio de la guerra y subrayó que los comunicadores deben ser respetados, protegidos y poder trabajar “sin miedo ni acoso”. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ya había advertido el 24 de julio sobre la seguridad de Al Sharif, denunciando que era víctima de una campaña de desprestigio que consideraba “antesala de su asesinato”.

VIOLACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL

Este nuevo ataque ha reavivado las denuncias de organizaciones internacionales sobre la vulnerabilidad de la prensa en zonas de conflicto y las presuntas violaciones al derecho internacional humanitario, en un contexto de creciente violencia que sigue cobrando vidas civiles y profesionales de la comunicación.