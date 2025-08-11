Netanyahu defiende ofensiva en Gaza ante condena internacional

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la escalada militar en Gaza, asegurando que la toma del enclave es la forma más rápida de terminar la guerra. Su postura contrasta con la condena internacional que advierte sobre una “calamidad” humanitaria.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el plan para acabar con Hamas, liberar a rehenes y garantizar un gobierno estable en Gaza. Sin embargo, la ONU y varios países expresan su rechazo y temen mayores violaciones a derechos humanos.

CONDENA INTERNACIONAL

Miroslav Jenča, subsecretario general de la ONU, alertó que la ofensiva podría desencadenar desplazamientos, muertes y destrucción en la región. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos Humanitarios califica la situación de Gaza como una “hambruna, pura y simple”.

El respaldo firme de Estados Unidos a Israel distancia al país de otros aliados, como miembros de la OTAN, que también han condenado la escalada. Mientras tanto, la tensión en la región aumenta ante un posible conflicto más prolongado.