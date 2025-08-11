Usuarios reportan caída masiva de Facebook a nivel mundial

Usuarios de Facebook reportan fallas en la plataforma desde aproximadamente las 13 horas, según datos de DownDetector. La caída afecta principalmente la realización de publicaciones y la conexión con el servidor.

Las quejas provienen de diferentes partes del mundo. Los problemas incluyen fallas en publicaciones (47%), conexión con el servidor (33%) y errores en la aplicación (19%).

MILES REPORTAN FALLES EN TODO EL MUNDO

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial que explique las causas de la interrupción. Mientras tanto, los usuarios recurren a otras redes sociales para expresar su frustración y preocupación.

La caída de Facebook representa un nuevo desafío para la red social de Mark Zuckerberg, que sigue siendo una de las plataformas más utilizadas a nivel global. Se espera que en las próximas horas se restablezca el servicio con normalidad.