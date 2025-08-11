Capturan a peruano con 56 kilos de cocaína en Arica

Un ciudadano peruano fue detenido en Arica tras un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas (Brianco) y el OS-7 de Carabineros. La captura se produjo al descubrirse 56 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en un vehículo con placa peruana.

La intervención comenzó en el complejo fronterizo de Chacalluta, donde se detectó el ingreso sospechoso del automóvil. El vehículo fue seguido hasta una vivienda cerca del Terminal Internacional de Buses, donde la policía procedió con el registro.

MÁS DE 2 MILLONES DE SOLES EN MERCANCÍA

En el inmueble, los agentes incautaron más de 58 kilos de droga, distribuidos en paquetes con la imagen del personaje “El Guasón”. El valor del cargamento fue calculado en cerca de 500 millones de pesos chilenos, equivalentes a casi 2 millones de soles.

El detenido fue trasladado para la audiencia de control de detención, mientras el Ministerio Público avanza con la investigación. Además de la droga, se incautaron dinero en efectivo y el vehículo utilizado para el traslado del cargamento.