Israel mata a cinco periodistas de Al Jazeera en bombardeo sobre Gaza

Entre las víctimas está el reportero palestino Anas al Sharif, una de las figuras más reconocidas de la cadena catarí en la Franja, quien murió tras documentar la intensificación de los ataques.

El Ejército de Israel mató la noche del domingo a cinco miembros del personal de Al Jazeera en un bombardeo contra una tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa, en la Ciudad de Gaza. Entre las víctimas se encuentra el reconocido reportero palestino Anas al Sharif, cuyo trabajo en la cobertura del conflicto lo había convertido en uno de los periodistas más visibles del enclave.

Las fuerzas israelíes confirmaron el ataque y acusaron a Al Sharif de ser “un terrorista que se hacía pasar por periodista”, aunque no presentaron pruebas verificables de tal afirmación. Momentos antes de su muerte, el reportero había publicado en la red social X videos que mostraban la cercanía de los bombardeos y denunciaban la expansión de la ofensiva sobre la capital gazatí.

Junto a Al Sharif murieron el reportero Mohammed Qreiquea, los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, así como el conductor Mohammed Nofal, a quien las autoridades de Gaza también identificaron como asistente de fotografía. Todos trabajaban para la cadena catarí y se encontraban cubriendo la ofensiva israelí cuando fueron alcanzados.

CIFRAS DE TERROR

Con este ataque, el Gobierno de Gaza eleva a 237 el número de comunicadores muertos desde el inicio de la ofensiva, una cifra que incluye periodistas, creadores de contenido e ‘influencers’. Imágenes posteriores al bombardeo muestran el caos en la zona y a decenas de personas trasladando los cuerpos entre gritos de dolor y consignas religiosas, en medio de la devastación que sigue dejando la violencia en la Franja.