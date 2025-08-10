Ocho países europeos rechazan plan de Israel de ocupar Gaza y exigen revertir ofensiva

Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia emitieron este sábado un comunicado conjunto condenando el plan de Israel de intensificar la ocupación militar en la ciudad de Gaza.

En el texto, los diplomáticos europeos alertaron que la operación causará "una cifra inaceptablemente elevada de víctimas mortales y el desplazamiento forzoso de casi un millón de civiles palestinos".

Rechazaron terminantemente cualquier cambio demográfico o territorial en Palestina, señalando que tales acciones violan el derecho internacional humanitario. Calificaron la decisión como un agravante de la crisis humanitaria que "comprometerá la vida de los rehenes restantes".

Obstáculo para solución

Los ocho países subrayaron que la escalada militar representa "un enorme obstáculo" para implementar la solución de dos Estados, única vía hacia una paz duradera. Insistieron en que "Gaza debe ser parte integrante del Estado de Palestino, junto con Cisjordania y Jerusalén Este", enfatizando que el reconocimiento mutuo garantizaría seguridad regional.

Exigencias concretas

- Acuerdo inmediato de alto el fuego.

- Liberación de todos los rehenes en poder de Hamás.

-Entrada "rápida, sin obstáculos y a gran escala" de ayuda humanitaria.

- Finalmente, precisaron que Hamás "no puede desempeñar ningún papel en la gobernanza futura" de Gaza y debe ser desarmado.