Miguel Uribe Turbay: senador colombiano víctima de atentado sufre hemorragia y su estado es crítico

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay (39) enfrenta una condición crítica tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central, informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado desde el atentado del 7 de junio.

La institución detalló que en las últimas 48 horas requirió "procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia" que lograron estabilizarlo, pero mantiene sedación profunda y monitoreo permanente. Según el último parte médico, el político del partido Centro Democrático fue sometido a un nuevo bloqueo neuromuscular y permanece con pronóstico "reservado".

Esta complicación ocurre tres semanas después de una cirugía previa el pasado 16 de julio, de la que había salido "bien", según declaraciones de su esposa. Uribe Turbay recibió tres disparos, dos en la cabeza, durante un mitin en el barrio Modelia de Bogotá.

Detenidos e investigación

La Fiscalía mantiene detenidas a seis personas por el ataque, incluido el autor material: un adolescente de 15 años capturado in fraganti con el arma homicida. Entre los implicados figura Elder José Arteaga Hernández ("el Costeño"), señalado como coordinador del atentado. Todos enfrentan cargos por planificación y encubrimiento.

Fuga de testigo clave

Un joven de 17 años -presunto partícipe en reuniones de planificación- escapó a finales de julio del centro de protección del ICBF donde estaba bajo custodia. Había suscrito un "compromiso voluntario" para ampliar su declaración ante la Fiscalía. Las autoridades intensifican su búsqueda mientras continúa el proceso judicial contra los demás detenidos.