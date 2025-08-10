Sismo de magnitud 6.1 remeció el noroeste de Turquía: informan de varios edificios colapsados

Esta tarde, un sismo de magnitud 6,1 sacudió la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, y se sintió en un amplio radio que ha incluido la ciudad de Estambul, la capital, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

El epicentro del temblor se ubica en el distrito de Sindirgi, provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).

“AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto”, indicó el ministro Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.

INFORMACIÓN OFICIAL

“El terremoto golpeó el distrito de Sındırgı, en la provincia de Balıkesir con tres réplicas de magnitudes 4,6, 4,1 y 4,0”, informó la AFAD. En las últimas horas se habla de heridos de distinta consideración a causa del sismo.

Hasta el momento no hay información oficial sobre si el movimiento telúrico dejó víctimas o daños materiales, aunque medios de comunicación advierten sobre el colapso de edificios ubicados cerca del epicentro del temblor.