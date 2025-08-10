Policía ecuatoriana libera a dos peruanos secuestrados: pedían 100 000 dólares de rescate

Tras paciente seguimiento, la policía ecuatoriana liberó anoche a un hombre y una mujer de nacionalidad peruana que estaban secuestrados en la ciudad de Guayaquil; los criminales pedían 100.000 dólares de rescate.

Al parecer, la pareja llegó hace una semana al país por turismo y fueron secuestrados tras tomar un taxi para hacer un recorrido por la ciudad. Varios sujetos que iban a bordo de un mototaxi los interceptaron con violencia.

REGISTRAN ANTECEDENTES

Las investigaciones del caso llevaron a la policía a realizar cinco allanamientos en la zona de Nueva Prosperina, una de las más violentas de Guayaquil, donde encontraron a la pareja secuestrada y detuvieron a tres personas.

Según se conoció, dos de los detenidos registran antecedentes penales por tenencia ilegal de armas de fuego y asalto. La familia de las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva, agradeció el buen trabajo de la policía.