Familias de rehenes israelíes convocan a huelga general el 17 de agosto contra plan de Netanyahu de ocupar Gaza

Un grupo de familias de rehenes secuestrados en Gaza anunció este domingo una huelga general en Israel para el próximo domingo, en rechazo a la ofensiva militar israelí y los planes de Benjamín Netanyahu de tomar el control de la ciudad de Gaza.

En rueda de prensa en Tel Aviv, los familiares denunciaron que la estrategia aprobada el viernes por el gabinete de seguridad "solo llevará a la muerte de los 20 rehenes vivos" en el enclave. Reut Recht-Edri, representante del colectivo, declaró: "Pararemos y diremos: 'Basta, parad la guerra, devolved a los rehenes'".

Respuesta política y sindical

La iniciativa recibió respaldo inmediato de líderes opositores. Yair Lapid, jefe de la oposición, calificó el llamado como "justificado y apropiado" en su cuenta de X. Por su parte, Yair Golan del Partido Demócrata anunció la adhesión de su formación, instando a la ciudadanía a "salir a las calles".

"No podemos permanecer en silencio ante esta realidad", señaló. Paralelamente, los familiares mantendrán una reunión este lunes con la Federación de Sindicatos de Trabajadores para sumar su apoyo a la huelga, según reportó el canal 12 israelí.

Fundamentos de la protesta

Los convocantes argumentan que la expansión de operaciones militares en la ciudad de Gaza, donde residen cerca de un millón de personas, pone en riesgo extremo a los cautivos israelíes. La medida busca presionar al gobierno para priorizar negociaciones que permitan su liberación. Recht-Edri, cuyo hijo fue asesinado por Hamás en el festival Nova, enfatizó que detener el conflicto bélico es condición esencial para rescatar con vida a los rehenes restantes.

Alcance de huelga y más detalles

La huelga convocada para el domingo próximo plantea paralizar actividades económicas y movilizaciones ciudadanas en todo Israel. El Partido Demócrata se sumará activamente a las manifestaciones, mientras los organizadores negocian con el movimiento sindical para ampliar la adhesión. Las familias reiteraron que el objetivo central sigue siendo "devolver a los rehenes" mediante la suspensión inmediata de operaciones ofensivas en territorio gazatí.