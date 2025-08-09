Papa León XIV: estudio confirma que pontífice tiene antepasados en un pueblo del norte de España

Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Arnuero confirmó que el Papa León XIV desciende por línea materna de Isla, localidad costera al norte de España. La investigación, realizada por el Centro de Estudios Montañeses, valida el árbol genealógico publicado en junio por The New York Times que rastrea sus orígenes hasta 4 tatarabuelos del siglo XVI censados como hidalgos.

Vinculación histórica y figuras clave

María José Lavid García Castanedo, autora del estudio, identificó como bisagra familiar a Diego de Arana Valladar, nieto de esos antepasados, capitán de la Real Armada española que combatió a corsarios en posesiones coloniales portuguesas en América.

El alcalde José Manuel Igual afirmó que el informe "confirma palabra por palabra" los hallazgos periodísticos iniciales, considerando "fiables con toda seguridad" las primeras cinco generaciones documentadas.

Metodología y próximos pasos

La investigación se basó en partidas de bautismo de la iglesia parroquial de los Santos Julián y Santa Basilisa de Isla, junto al expediente de la Orden de Caballero de Santiago de Diego de Arana Isla (contador en Cuba). El consistorio ya informó a los gobiernos de Cantabria y España, pero aguarda designar nuevo nuncio apostólico para enviar invitación formal al pontífice.

En julio, el pleno municipal aprobó dedicar un reconocimiento al Papa, considerando nombrar "Plaza de León XIV" el espacio frente a la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. La medida busca honrar los vínculos históricos confirmados mediante documentos del siglo XVI.