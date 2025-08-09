EEUU: al menos un muerto y un herido grave deja balacera en campus de una universidad de Atlanta

Testigos revelaron que un oficial de la policía fue herido de gravedad y trasladado a un hospital tras un tiroteo ocurrido la tarde de ayer en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

La policía llegó rápidamente a la casa superior de estudios luego que las autoridades universitarias emitieran una alerta en sus redes sociales, advirtiendo de la presencia de un "tirador activo" en el campus.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Los estudiantes permanecieron escondidos por dos horas en los diferentes ambientes de la universidad hasta que pasó la emergencia, todas las actividades académicas y recreativas fueron suspendidas hasta el lunes.

El sujeto señalado por los estudiantes como el responsable de disparar en el campus fue abatido, según informó la cadena FOX, que no ofreció más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni su identidad.