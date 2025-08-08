Trump confirma reunión con Putin el 15 de agosto en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo 15 de agosto en el estado de Alaska. El encuentro fue confirmado por el propio mandatario en una rueda de prensa y posteriormente en su red social Truth social este viernes 8 de agosto.

Trump señaló que la cita pudo haberse realizado antes, pero que las medidas de seguridad retrasaron la fecha. De concretarse, sería la primera reunión entre líderes de Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando Joe Biden dialogó con Putin en Ginebra, Suiza.

OBJETIVO: FIN A LA GUERRA CON UCRANIA

En los últimos días, la Casa Blanca instó al Kremlin a concretar el encuentro para abordar el conflicto en Ucrania. Washington ha insistido en conversaciones de alto nivel que permitan poner fin a la guerra y establecer condiciones para un eventual acuerdo.

El anuncio se produce tras un ultimátum de Estados Unidos que vencía este viernes, advirtiendo que, si Moscú no aceptaba la reunión, se incrementarían las sanciones económicas contra Rusia y sus aliados. El diálogo buscaría también discutir posibles “intercambios territoriales” entre Rusia y Ucrania.