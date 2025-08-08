EEUU eleva a US$ 50 millones recompensa por información que permita el arresto de Nicolás Maduro

El gobierno estadounidense elevó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así lo informó la fiscal general Pam Bondi.

Hasta hace unos meses, la administración norteamericana ofrecía 25 millones de dólares por el controvertido líder chavista, acusado de facilitar el traslado de "droga" a distintos países de la región y la "corrupción".

Tanto el gobierno de Joe Biden como el de Donald Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones realizadas en julio de 2024.

LIBERACIÓN DE ESTADOUNIDENSES

Pese a los cuestionamientos al gobierno chavista, la Casa Blanca envió hace unos meses a emisarios a la ciudad de Caracas para que negocien con altos mandos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con el referido país con la ayuda de El Salvador.