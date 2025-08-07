Precandidato colombiano amenaza con ir a la guerra contra Perú por frontera: “No dejaré que nos quiten ni un centímetro”

La tensión diplomática entre Perú y Colombia por la Isla Santa Rosa volvió a escalar tras las declaraciones del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín amenazó con ir a la guerra si Perú “insiste en apropiarse del Amazonas colombiano”. Sus palabras fueron difundidas en un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“Si soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio”, afirmó Quintero. Agregó que no dudará en ir a la guerra si Leticia queda sin acceso al Amazonas. Su pronunciamiento fue en respaldo al presidente Gustavo Petro, quien días antes acusó a Perú de violar un tratado internacional.

Petro sostuvo que el Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro al instalar la capital del nuevo distrito de Santa Rosa en zona que, según Colombia, le pertenece. La disputa gira en torno a la isla Chinería, ubicada en la triple frontera entre ambos países y Brasil.

RESPALDA POSTURA DE PETRO

Quintero apeló al nacionalismo y recordó conflictos históricos como los de Putumayo y Leticia. “No es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia”, dijo. También elogió la postura de Petro frente a Perú y aseguró: “Yo tampoco (me voy a dejar)”.