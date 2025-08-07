Impactantes Imágenes: tren embistió camioneta que se quedó atascada en un paso a nivel en Polonia

El chofer de una furgoneta se salvó de morir luego que su vehículo fuera impactado por un tren a toda velocidad, en la localidad Wola Filipowska, a las afueras de la ciudad de Cracovia, al norte de Polonia.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el conductor intenta ganarle a la luz roja, no lo logra y quedó atrapado sobre los rieles, entre las vallas de seguridad que se activan cuando va a pasar un tren.

CHOFER RESULTÓ ILESO

En las imágenes, se ve al conductor retroceder y avanzar para evitar el choque. Segundos después, el tren pasa a toda velocidad, arrollando a la unidad, que salió despedida a varios metros de distancia.

El impacto hacía pensar en una tragedia, pero la Policía confirmó que el chofer resultó ileso. El suceso ocurrió la mañana del pasado viernes, la Fiscalía indaga el caso para determinar responsabilidades.