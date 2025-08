La OMS anuncia que la hepatitis D es cancerígena: Organismo insta a tomar medidas

En la marco del Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a los gobiernos y los asociados para que “Aceleren urgentemente los esfuerzos por eliminar las hepatitis víricas como amenaza para la salud pública y reducir las muertes por cáncer de hígado”.

“Cada 30 segundos, alguien muere de una enfermedad hepática grave o cáncer de hígado vinculados a las hepatitis, aunque tenemos los medios para frenar la enfermedad”, señala Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo

Las hepatitis víricas –tipos A, B, C, D y E– son importantes causas de infección hepática aguda. De estas hepatitis, solo las hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones crónicas que aumentan considerablemente el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado, pero la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas.

De igual forma, los tipos B, C y D afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo y causan más de 1,3 millones de muertes cada año, principalmente por cirrosis hepática y cáncer.

Por su parte, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) clasificó recientemente la hepatitis D como cancerígena para los seres humanos, al igual que la hepatitis B y C.

“La hepatitis D, que solo afecta a personas con hepatitis B, se asocia a un riesgo de cáncer hepático de dos a seis veces mayor que si solo se tiene hepatitis B”, revela su informe.

“Esta reclasificación constituye un paso crucial en los esfuerzos mundiales de sensibilización, mejora de la detección y ampliación del acceso a nuevos tratamientos contra la hepatitis D”, agrega el análisis del CIIC.

Cabe señalar que, el próximo desafío para la OMS será ampliar la cobertura de prevención, pruebas y tratamiento. Alcanzar las metas para 2030 podría salvar 2,8 millones de vidas y prevenir 9,8 millones de nuevas infecciones.