Trump despliega submarinos nucleares cerca de Rusia tras amenazas de exmandatario ruso

Donald Trump reveló que ha ordenado posicionar dos submarinos nucleares cerca de territorio ruso. La decisión responde a declaraciones "provocadoras" del exmandatario Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso.

“He ordenado que dos submarinos nucleares se posicionen en las regiones apropiadas, por si acaso esas declaraciones alocadas e incendiarias fueran más allá”, ha escrito Trump en su red Truth.

El expresidente ruso acusó a Trump de lanzar ultimátums peligrosos, tras el anuncio de un plazo de 10 días para un alto el fuego en Ucrania. Trump advirtió que, de no cumplirse, impondrá aranceles al Kremlin y a sus aliados comerciales.

El presidente estadounidense aseguró que las palabras de Medvédev pueden desatar consecuencias graves. Añadió que enviará a su negociador, Steve Witkoff, a Moscú para intentar llegar a un acuerdo con el Kremlin.

CONFLICTO DIRECTO CON EE. UU.

Medvédev ha señalado que Rusia no cederá ante presiones y advirtió sobre un conflicto directo con Estados Unidos. “Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es un paso más hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país”, escribió en X.