Trump da ultimátum a Putin: 10 días para pactar paz con Ucrania o impondrá aranceles del 100 %

Donald Trump exigió a Vladímir Putin firmar un acuerdo de paz con Ucrania en un plazo de 10 días. De lo contrario, anunció que impondrá aranceles del 100 % a las exportaciones rusas. La advertencia fue emitida ayer, martes 29 de julio, desde el Air Force One.

El presidente estadounidense acortó el plazo original, que era de 50 días y vencía el 2 de septiembre. Además, advirtió que aplicará sanciones similares a los países que comercien con Rusia. “Voy a reducir esos 50 días porque creo que ya sé la respuesta”, dijo.

Trump admitió no estar seguro del impacto de las medidas y señaló que aún no recibe respuesta del Kremlin. Dijo haber hecho un “pedido de paz” entre Moscú y Kiev, pero que hasta el momento no hay señales.

RUSIA RESPONDE A AMENAZAS DE TRUMP

En respuesta, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia está preparada para nuevas sanciones. Agregó que su economía ha desarrollado una “inmunidad” tras años de restricciones y que Putin se pronunciará “en cualquier momento”.