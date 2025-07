¡Increíble! Encuentran a mujer rusa y sus hijas viviendo en el interior de una cueva en la India

En un operativo realizado por los policías de la India, se encontró a una mujer de nacionalidad rusa junto a sus dos hijas, viviendo en el interior de una cueva, localizada en un bosque en el estado de Karnataka, al sur del país.

De acuerdo a la información compartida por los efectivos de la nación, se conoció que la familia no tenía contacto con los ciudadanos por varios años. Del mismo modo, no tenían los documentos respectivos para permanecer en el territorio.

ESTADO DE LAS PERSONAS ENCONTRADAS

La madre identificada como Nina Kutina, junto a sus dos pequeñas de cuatro y seis años, quienes, al ser sometidas a unas pruebas médicas, ninguna de las personas halladas presentaba algún problema en u estado de salud.

Finalmente, en un comunicado difundido por parte de la Policía local de Narayana, la ciudadana rusa aseguró que no tenían miedo de vivir un lugar alejado de la civilización. “Tenemos una gran experiencia viviendo en la naturaleza, en la selva. No nos moríamos. No traje a mis hijas a morir en la selva”.