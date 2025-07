Perro héroe: chihuahua guía a rescatistas y salva a su amo de morir congelado

Un chihuahua se convirtió en protagonista de una operación de rescate en los Alpes suizos al guiar a un equipo de salvamento hasta su dueño, quien había caído en una grieta del glaciar Fee, en el cantón de Valais.

PERRITO HÉROE

El accidente ocurrió el viernes, cuando el hombre —cuya identidad no fue revelada— atravesaba un puente de nieve y cayó casi ocho metros. A pesar de que portaba un walkie-talkie y pudo alertar a una persona cercana, no se conocía con precisión su ubicación.

La empresa Air Zermatt, especializada en rescates de alta montaña, desplegó un helicóptero para iniciar la búsqueda. Durante más de media hora no hubo rastro del herido, hasta que uno de los rescatistas notó al pequeño perro caminando inquieto de un lado a otro sobre la nieve.

El equipo decidió seguir la dirección en la que se movía el chihuahua y, poco después, divisaron el agujero en el que el excursionista había desaparecido. Los socorristas descendieron con cuerdas, lo extrajeron de la grieta y lo trasladaron en helicóptero, junto con su perro, a un hospital cercano.

“Imagínense si el perro no hubiera estado allí. No tengo ni idea de qué le hubiera pasado al hombre”, señaló Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt. “Creo que no habría sobrevivido a esta caída”.

La empresa publicó un mensaje en su página web celebrando al animal: “El perro es un héroe de cuatro patas que puede haber salvado la vida de su amo en una situación que amenazaba su vida”.