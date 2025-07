Alarma en la Antártida: aumento de salinidad acelera pérdida de hielo marino

Un equipo internacional de científicos ha revelado que el océano Antártico se está volviendo más salado, revirtiendo décadas de enfriamiento que favorecían el crecimiento del hielo marino. Este cambio inesperado está acelerando la pérdida de hielo submarino en la región y amenaza con alterar de forma irreversible el equilibrio climático del planeta, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

EL DECLIVE DEL HIELO Y EL “GIGANTESCO AGUJERO MARINO”

Desde 2015, la Antártida ha perdido una extensión de hielo marino equivalente al tamaño de Groenlandia, un fenómeno que coincide con el aumento de la salinidad en sus aguas, detalló Estrella Olmedo, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. El resurgimiento de la ‘polinia’ Maud Rise en el Mar de Weddell, un gigantesco agujero en el hielo marino que deja al descubierto el agua subyacente, es un indicador de la inusual situación que vive la región.

Los investigadores, coordinados por la Universidad de Southampton, utilizaron tecnologías satelitales y dispositivos robóticos flotantes, con datos de la misión europea SMOS, para confirmar que esta nueva dinámica contradice las proyecciones de mayor enfriamiento de la superficie y favorece el deshielo por el ascenso de aguas más cálidas y saladas.

SEÑAL DE ALARMA PARA EL CLIMA GLOBAL

Olmedo advirtió que, de mantenerse esta tendencia, la Antártida pasaría de ser una región que atrapa calor y dióxido de carbono a convertirse en una fuente emisora de estos, contribuyendo al cambio climático global. “Si persiste esta reversión, sería una señal de alarma”, subrayó la científica, quien pidió acciones políticas inmediatas ante la vulnerabilidad de este momento crítico.

La investigadora destacó que este fenómeno ha podido detectarse gracias a nuevos algoritmos de procesamiento de datos satelitales que ahora permiten monitorear con precisión los cambios en la salinidad de la región, una herramienta clave para comprender la rapidez con la que avanza la crisis climática en la Antártida.