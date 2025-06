Ciudadano noruego denuncia que fue deportado de Estados Unidos por un meme de JD Vance

Un ciudadano noruego afirmó haber sido expulsado de Estados Unidos tras un largo interrogatorio en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, el pasado 11 de junio. Según su relato, el motivo de la deportación habría sido un meme almacenado en su teléfono celular, que se burlaba del actual vicepresidente estadounidense, JD Vance. El hecho ha generado debate en redes sociales y medios internacionales.

Polémica por control migratorio y libertad de expresión

El joven, identificado como Mads Mikkelsen —sin relación con el actor danés homónimo— declaró al medio noruego Nordlys que fue sometido a horas de interrogatorio tras su arribo al país. Durante este proceso, señaló que los agentes de inmigración lo presionaron para desbloquear su dispositivo móvil. Al inspeccionar sus imágenes personales, los oficiales hallaron una sátira visual en la que el vicepresidente Vance aparecía con el rostro modificado de manera caricaturesca. “Fue luego de eso que me dijeron que no podía entrar y me subieron a un avión”, aseguró.

El meme en cuestión circula desde febrero de este año, luego de una conferencia en la Casa Blanca donde JD Vance interrumpió una intervención sobre política exterior con la frase “¿Has dicho gracias alguna vez?”, dirigiéndose al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La actitud del vicepresidente provocó una ola de críticas y bromas gráficas que se diseminaron rápidamente en redes sociales, incluida la imagen almacenada por Mikkelsen.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. desmintió la versión del joven noruego. Tricia McLaughlin, vocera de la entidad, afirmó en un comunicado en la red X que la denegación de ingreso estuvo relacionada con un supuesto historial de consumo de drogas. Señaló como prueba una fotografía encontrada en el teléfono del pasajero, en la que aparece una pipa artesanal de marihuana. El afectado reconoció que la imagen existía, pero aclaró que se trataba de un objeto que él mismo fabricó hace años, y negó haber cometido alguna falta durante su viaje.