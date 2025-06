Donald Trump revela que recibió llamada de Vladimir Putin: ¿Qué le dijo?

En medio del conflicto que se viene registrando entre Israel e Irán y tras haber acordado un alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que recibió la llamada del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, quien se ofreció en apoyarlo para lograr la paz en Medio Oriente.

¿QUÉ CONVERSARON AMBOS?

Durante la conversación que sostuvieron Trump y Putin, el jefe de Estado del país norteamericano le indicó que no necesitaba algún tipo de ayuda para finiquitar los ataques entre la nación israelí e iraní, sino que, pediría colaboración para solucionar del conflicto de Rusia y Ucrania.

"Vladimír (Putin) me llamó y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?'. Le dije: 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo", comentó Donald Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN.

Finalmente, Trump preció que conversó Vladimir Putin y le pidió un alto al fuego entre su país y Ucrania lo más pronto posible. "Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia”, manifestó el mandatario dejando en claro que conversó con el presidente hace más de siete días atrás.