Niño palestino sobre conflicto en medio oriente: “Comemos arena, no tenemos comida”

Para nadie es un secreto que la situación que se vive en medio oriente, no solo afecta a los países, sino que los principales perjudicados son los ciudadanos, especialmente los niños. Ante estos complicados momentos, un pequeño de Palestina habló sobre los momentos que atraviesan.

En un video compartido por CNN Mundo, se escucha decir a Mohammad al-Darbi (12) con autorización de su padre, que no tienen ningún tipo de alimento para llevarse a la boca, por lo que, están optando en comer todo lo encuentran a su paso, esto a pesar de que se ha dañino para su salud.

“En Gaza no tenemos harina todos los días. Cada 24 horas nos dicen que ya vienen los camiones, llegamos y no encontramos nada. Comemos está arena, no tenemos comida. Tengan piedad de nosotros. Estamos comiendo arena, en vez de harina”, comentó.

SE LLEVARON LA HARINA QUE PUDO CONSEGUIR

Tras ocho horas de caminata y en compañía de su padre, recibió dos kilos de harina para llevar a su casa y poder darle a su madre para que pueda preparar la comida del día, sin embargo, fue interceptado por ladrones y le robaron el producto.