Empresa contrata a un perrito como “Director de Felicidad” para mejorar el clima laboral

Se llama Denver, es un golden retriever, y su misión no es programar ni asistir a reuniones, sino alegrar a todo el equipo.

En India, una startup tecnológica decidió apostar por el bienestar emocional en el trabajo de una forma poco convencional: contratando a un perro como parte de su equipo. Se trata de Denver, un golden retriever que hoy ocupa el cargo de Chief Happiness Officer (CHO) —o Director de Felicidad— en Harvesting Robotics, una empresa enfocada en soluciones tecnológicas sustentables.

Lejos de codificar o presentar informes, Denver recorre la oficina repartiendo alegría, calma y ternura. Según Rahul Arepaka, cofundador de la compañía, “Denver no programa ni se preocupa por tareas técnicas, sino que conquista corazones y mantiene la energía en la oficina”. Su rol, explicó en una publicación viral de LinkedIn, es cortar con la rutina, promover pausas activas y recibir a visitantes con entusiasmo perruno.

¿Qué hace un Director de Felicidad?

Entre sus tareas está visitar a los empleados en sus escritorios, participar en reuniones con ladridos puntuales y fomentar momentos de juego que estimulen la creatividad. Incluso tiene un perfil en LinkedIn bajo el nombre Denver Pawlson, donde comparte su día a día en la oficina, generando empatía y buena vibra entre cientos de seguidores.

La decisión de integrarlo al equipo no es solo un gesto tierno. Estudios, como los realizados por la empresa Nature’s Variety, especializada en nutrición para mascotas, han demostrado que la presencia de perros en entornos laborales reduce el estrés, mejora la productividad y refuerza el compromiso de los trabajadores. En Harvesting Robotics, esto ya es una realidad con cuatro patas.

Denver no habla, no escribe correos, y no cumple plazos… pero según sus compañeros, es el alma de la oficina.