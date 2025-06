Líder supremo de Irán responde a Donald Trump: “La batalla comienza”

Horas antes, Trump declaró que sabía “exactamente dónde se esconde el ayatolá Alí Jamenei, aunque aclaró que no planea matarlo “al menos no por ahora”.

El líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, lanzó un contundente mensaje tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó conocer su paradero. A través de la red social X, Jamenei escribió: “En el nombre del noble Haidar, la batalla comienza”, acompañando su publicación con una imagen simbólica de combate.

El mensaje hace referencia a Haidar, uno de los nombres utilizados para Alí, considerado por los musulmanes chiitas como el primer imán y legítimo sucesor del profeta Mahoma. La publicación fue interpretada como una respuesta directa a la amenaza velada de Trump.

Horas antes, Trump declaró en Truth Social que sabía “exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'”, aunque aclaró que no planea matarlo “al menos no por ahora”. También expresó que no desea ataques contra civiles o soldados estadounidenses, pero advirtió que su “paciencia se está agotando”.

CONTINÚA LA TENSIÓN

Este cruce de declaraciones ha elevado la tensión entre ambas naciones, en un contexto ya marcado por amenazas militares y preocupaciones internacionales ante una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.