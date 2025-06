Papa León XIV sería pariente de Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie

El papa León XIV, recientemente elegido líder de la Iglesia católica ha sorprendido no solo por su nacionalidad peruana, sino también por su linaje. Según una investigación de The New York Times, el pontífice está emparentado con varias celebridades de Hollywood. Entre ellas figuran Justin Bieber, Madonna y Angelina Jolie.

El diario estadounidense rastreó el árbol genealógico del papa, Robert Francis Prevost, hasta Louis Boucher de Grandpré, un antepasado nacido en Canadá en el siglo XVII. A través de esta conexión, se concluyó que comparte ancestros con figuras del espectáculo, la política y la literatura.

El papa también estaría emparentado con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y el escritor Jack Kerouac. Todos compartirían lazos con familias que se relacionan con los genes del Sumo Pontífice en Canadá.

RAÍCES LATINAS

La lista no termina ahí: otro antepasado del papa sería parte materna, donde uno de sus antecesores habría sido Antonio José de Sucre, prócer clave en la independencia de América Latina y líder de la Batalla de Ayacucho.