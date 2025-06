Trump sobre la crisis en Oriente Medio asegura que tiene “Control total sobre los cielos de Irán”

La reciente intensificación del conflicto entre Israel e Irán ha colocado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una posición delicada, mientras intenta cumplir su promesa de campaña de evitar guerras. Los ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, iniciados el viernes bajo la operación “León Naciente”, han desencadenado una respuesta de Teherán con misiles balísticos. Este intercambio ha generado preocupación mundial sobre una posible guerra regional. Trump, quien ha abogado por mantenerse al margen, enfrenta presiones internas de su base aislacionista y externas de aliados que buscan su apoyo en la defensa de Israel.

En un intento por proyectar control, Trump ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes contundentes. “Ahora tenemos control total y absoluto sobre los cielos de Irán”, afirmó, destacando la superioridad tecnológica de Estados Unidos: “Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y manufacturados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos”. Sin embargo, también ha enfatizado una postura de contención, declarando: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora”. Estas palabras reflejan su estrategia de combinar amenazas con una aparente moderación.

Un equilibrio diplomático incierto

La postura de Trump, descrita por algunos como impredecible, ha generado especulaciones sobre si sigue la “teoría del loco”, una táctica que busca desconcertar a adversarios mediante mensajes ambiguos. “RENDICIÓN INCONDICIONAL!” exigió en otro mensaje, aunque sin aclarar si se dirigía a Irán o era una declaración retórica. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluidos aliados europeos, ha pedido contención para evitar una escalada que podría involucrar a potencias regionales como Arabia Saudita o grupos como Hezbolá. La Casa Blanca, consciente del riesgo de bajas estadounidenses, teme que un conflicto prolongado avive el descontento entre los votantes del movimiento MAGA, que priorizan una política no intervencionista.

A medida que el conflicto evoluciona, Trump ha acortado su participación en una cumbre internacional para regresar a Washington y liderar reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Su administración enfrenta el desafío de apoyar a Israel, un aliado clave, sin comprometer tropas estadounidenses ni alienar a su base electoral. La rivalidad entre Israel e Irán, exacerbada por la Revolución Islámica de 1979 y la posterior creación del “eje de la resistencia” por parte de Teherán, no muestra signos de disminuir. Mientras el mundo observa, las decisiones de Trump en los próximos días serán cruciales para determinar si puede cumplir su promesa de “poner fin a las guerras” o si el conflicto se sale de control.