Matthew Perry: médico que suministró ketamina sin justificación médica se declara culpable

El doctor Salvador Plasencia, quien atendía a Matthew Perry en los meses previos a su fallecimiento, se declarará culpable de suministrar ketamina sin justificación médica, según documentos judiciales de la fiscalía de Los Ángeles. La muerte del recordado actor de "Friends", ocurrida el 28 de octubre de 2023, fue atribuida a los efectos agudos de esta sustancia, lo que dio inicio a una profunda investigación federal.

NEGLIGENCIA MÉDICA Y ENCUBRIMIENTO DELIBERADO

Plasencia, uno de los cinco implicados en el caso, reconoció que suministró ketamina de forma repetida al actor sin tener base médica legítima. Además, habría intentado ocultar su implicación mediante la creación de un falso plan de tratamiento. La fiscalía presentó como evidencia un mensaje de texto enviado por el médico, en el que se burlaba del actor escribiendo: “Me pregunto cuánto pagará este imbécil... Vamos a averiguarlo”.

La declaración de culpabilidad contempla una posible condena de entre 15 y 21 meses de prisión, aunque la sentencia será determinada por el juez. En paralelo, se confirmó que otros tres implicados también aceptaron su responsabilidad, mientras que una quinta acusada, Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, enfrentará juicio en agosto.

EL LADO OSCURO DE HOLLYWOOD

Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades. El informe forense reveló que en su organismo había niveles elevados de ketamina, sustancia utilizada en contextos clínicos y recreativos, pero peligrosa cuando se aplica sin control. Según la docuserie Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, sus últimas palabras antes de recibir la tercera dosis letal fueron: “Dispara una grande”.

La figura de Perry, ampliamente recordada por su papel como Chandler Bing en Friends, había sido sinónimo de lucha contra las adicciones. En sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el actor narró con crudeza su largo camino hacia la recuperación. Su trágica muerte no solo conmocionó al público, sino que ahora también pone en tela de juicio la ética de ciertos sectores médicos en Hollywood.