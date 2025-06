Trump consultó a asesores si reacción de Musk fue por consumo de drogas, según CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó en privado a sus asesores sobre si el comportamiento de Elon Musk podría estar relacionado con presunto consumo de drogas, según reportó CNN.

La pregunta ocurrió tras el "explosivo enfrentamiento virtual" entre ambos que derivó en ruptura de relaciones. Pese a las consultas privadas, Trump declinó opinar públicamente sobre el tema desde el Air Force One el viernes, afirmando "No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé cuál es su situación".

Declaraciones y contexto de enfrentamiento

Esta investigación privada contrasta con declaraciones previas de Trump a CNN, donde aseguró que "ni siquiera pensaba en Elon" y no hablaría con Musk "por un tiempo". Desde el avión presidencial, añadió "Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo", aclarando después que bromeaba.

Cabe resaltar, que el enfrentamiento comenzó el pasado jueves cuando Elon Musk criticó el plan fiscal de Trump, que según estimaciones aumentaría la deuda pública en más de 2 billones de dólares.

Antecedentes y escalada del conflicto

Musk ha reconocido previamente el uso de ketamina bajo prescripción médica. Reportajes recientes de The New York Times describieron su "consumo más intenso de lo que se creía" durante la campaña electoral. La disputa escaló cuando Musk insinuó que Trump figuraba en archivos del pederasta Jeffrey Epstein, a lo que el presidente respondió llamando "Loco" al magnate en redes.

Trump defendió su proyecto de ley en Truth Social alegando que "Es uno de los mejores jamás presentados en el Congreso". Musk, por su parte, argumentó que la propuesta "socava" los esfuerzos de eficiencia gubernamental, sector del que renunció formalmente la semana pasada.