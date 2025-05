Rusia lanza su ofensiva más brutal en tres años de guerra

Rusia desató en la madrugada del domingo su ofensiva aérea más intensa desde que comenzó la guerra hace más de tres años, golpeando con dureza la capital ucraniana y otras regiones del país. Misiles y drones fueron lanzados por segunda noche consecutiva, causando la muerte de al menos 12 personas, entre ellas tres niños de una misma familia en Zhytomyr. El ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko, detalló que “la madre está hospitalizada en estado grave”, mientras la comunidad escolar lamentó la pérdida: “Estamos de luto… Inclinamos la cabeza con tristeza”, publicó el centro educativo en Facebook.

El presidente Volodymyr Zelensky reaccionó con dureza tras el ataque, dirigiendo su indignación a la comunidad internacional, en especial a Washington. “El silencio de Estados Unidos, y el silencio de otros en el mundo, solo anima a Putin”, afirmó en su canal de Telegram. El mandatario remarcó que Rusia no detiene sus agresiones: “Cada uno de estos ataques terroristas es una razón suficiente para imponer nuevas sanciones contra Rusia. Continúan matando todos los días”.

Más de 360 ataques aéreos y una capital sitiada

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el asalto aéreo incluyó 69 misiles y 298 drones, de los cuales fueron interceptados 47 misiles y 266 drones. “Una mañana de domingo difícil en Ucrania tras una noche sin dormir”, expresó Andrii Sybiha, viceministro de Asuntos Exteriores, a través de la red X. Las sirenas antiaéreas sonaron durante horas en Kyiv, mientras se recomendaba a los ciudadanos buscar refugio. Edificios residenciales fueron alcanzados en varios distritos de la ciudad, principal foco de los ataques.

Este bombardeo se produjo un día después de otra serie de ataques rusos que provocaron al menos 13 muertes, y en medio de una aparente contradicción en el desarrollo del conflicto: la realización del mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la invasión. Más de 600 soldados rusos y ucranianos fueron liberados el domingo, como parte del acuerdo de 1.000 por 1.000 alcanzado en la reciente reunión en Estambul. “Estoy agradecido con el equipo que trabajó sin descanso para lograr con éxito este intercambio”, declaró Zelensky en redes sociales.

Moscú también reporta ataques y rechaza más sanciones

El Ministerio de Defensa ruso informó que el mismo domingo fue blanco de al menos 100 drones ucranianos, los cuales fueron destruidos en su mayoría en regiones del centro y sur de Rusia. También reportó que el sábado fueron interceptados otros 94 drones, particularmente sobre Bélgorod y Briansk. En la región de Tula, tres personas resultaron heridas. “Dos de ellas fueron hospitalizadas”, confirmó el gobernador Dmitry Miliaev.

Desde Moscú, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no se sumará a nuevas sanciones contra Rusia. Según indicó, cree que “existe una posibilidad” de llegar a una solución diplomática, aunque no descartó modificar su postura en el futuro. Zelensky, por su parte, reiteró su llamado a occidente: “Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, esta brutalidad no podrá detenerse”. Mientras tanto, la guerra avanza, con el cielo de Ucrania cada vez más cargado de drones y misiles.