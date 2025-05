Papa León XIV llegará al Perú en su primera gira que realizará por Latinoamérica

La designación de Robert Prevost como reemplazo de Jorge Mario Bergoglio, llenó de alegría a todos los peruanos, debido a la nacionalidad que tiene el ahora Papa León XIV. A pocos días de haber iniciado su pontificado, se conoció que el líder de la iglesia católica realizará una gira por Latinoamérica.

¿A QUE PAÍSES LLEGARÁ EL PAPA?

De acuerdo a lo revelado por el cardenal uruguayo Daniel Sturla, Prevost tiene planificado visitar Perú muy pronto. Asimismo, Sturla mencionó que León XIV también llegará a su país y también a Argentina.

“Él (lo) tiene muy claro. (Estos dos últimos países) faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece no soy el que le lleva la agenda, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, comentó.

Cabe mencionar que, Perú recibirá a un nuevo líder de la iglesia católica después del arribó del Papa Francisco a nuestro territorio a mediados de 2018, lo que desató una organización nunca antes vista en todo el país.