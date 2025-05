¿Eres peruano y quieres trabajar en Canadá? Estos son los empleos más buscados y cómo postular

Nota de prensa

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá en 2009, la relación bilateral entre ambos países se ha fortalecido, debido a que son socios estratégicos para el desarrollo económico y profesional.

Además del intercambio comercial, el acuerdo contempla beneficios migratorios que abren nuevas oportunidades para los trabajadores peruanos. Gracias al TLC, los ciudadanos nacionales pueden acceder a permisos de trabajo en Canadá sin necesidad de una Evaluación del Impacto en el Mercado Laboral (LMIA, por sus siglas en inglés), un requisito que suele dificultar el ingreso laboral en ese país.

Según los datos más recientes de Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), en el 2023 se emitieron 65 permisos de trabajo para ciudadanos peruanos bajo el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú (CPFTA, por sus siglas en inglés). Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con 2022, cuando no se registraron emisiones en esta categoría.

Entre las carreras con más demanda en el 2024 se encuentran: minería, ingeniería, diseño digital, construcción, mecánica, informática, gastronomía, operadores de maquinaria, aeronáutica, supervisores logística, entre otras.

Desde la implementación del CPFTA, el comercio bilateral entre Canadá y Perú se ha más que duplicado. En 2023, las exportaciones canadienses hacia Perú alcanzaron los US$ 1,600 millones, un incremento importante frente a los US$ 356 millones registrados en 2007.

Las importaciones desde Perú también crecieron, alcanzando los US$ 4,700 millones en 2023, comparado con los US$ 2,100 millones en 2007. Se estima que el CPFTA ha impulsado el comercio bilateral en un 8.6% anual, resultando en un aumento acumulado de US$ 5,500 millones desde 2009.

BENEFICIOS PARA TRABAJADORES PERUANOS

El CPFTA ofrece a los trabajadores peruanos una vía facilitada de ingreso al mercado laboral canadiense, eximiéndolos de la necesidad de obtener una LMIA. Las categorías elegibles incluyen:

- Profesionales y técnicos: Deben contar con calificaciones específicas y una oferta de empleo en Canadá.

- Transferencias Intraempresa: Empleados transferidos dentro de una misma empresa o grupo corporativo.

- Inversionistas y comerciantes: Personas involucradas en inversiones sustanciales o comercio bilateral.

- Visitantes de negocios: Pueden ingresar temporalmente a Canadá sin requerir un permiso de trabajo.

El número de permisos de trabajo emitidos bajo el CPFTA marca una tendencia de crecimiento señalando un gran potencial para expandir la movilidad laboral entre ambos países. Con una mayor difusión de los beneficios del acuerdo, se espera que más trabajadores peruanos aprovechen las oportunidades disponibles en el mercado canadiense.

En ese sentido, se realizará una conferencia informativa denominada “FTA para peruanos” en el Roosvelt Hotel & Suites, en San Isidro.

En esta conferencia se explicarán ampliamente los requisitos para acceder a estas oportunidades de trabajo, así como las profesiones de alta demanda solicitadas, habrá Consulta, exposición de casos de éxito y mucho más. Aquí las inscripciones: https://bit.ly/3YLEvHE