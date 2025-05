Llegó a Estados Unidos a los 4 años, tiene una beca y ahora corre riesgo de ser deportada

Ximena Arias Cristóbal, de 19 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 4. Desde entonces, ha vivido en Georgia y ha forjado una vida como estudiante universitaria becada. Aunque sus dos hermanas menores son ciudadanas estadounidenses, Ximena enfrenta la amenaza de ser deportada a México luego de ser detenida por autoridades locales tras una supuesta infracción de tránsito que posteriormente fue desestimada. La joven es una de las beneficiarias del programa TheDream.US, una beca dirigida a jóvenes inmigrantes que aspiran a un futuro académico y profesional en el país.

La detención ocurrió el pasado 5 de mayo en Dalton, Georgia, cuando la Policía la acusó de hacer una vuelta indebida y conducir sin licencia. Sin embargo, días después, el propio Departamento de Policía reconoció que hubo una confusión con el vehículo. “Desestimamos los cargos contra Ximena Arias Cristóbal… debido a que no era el auto involucrado”, afirmó la Policía de Dalton en un comunicado recogido por CNN. Pese a que los cargos fueron retirados, Ximena permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y enfrenta un proceso de deportación.

Beca destacada y obstáculos migratorios

Ximena obtuvo una beca del programa TheDream.US, que en una década ha financiado la educación universitaria de más de 11.000 jóvenes indocumentados en EE.UU. La directora de la organización, Gaby Pacheco, destacó a CNN que la estudiante fue seleccionada por su rendimiento académico, compromiso comunitario y determinación. “Ella creció aquí, estudió mucho, y su única falta es no tener un estatus migratorio regular. ¿La respuesta es deportarla a un país que no conoce?”, cuestionó.

El caso de Ximena ha evidenciado las limitaciones del programa DACA, que actualmente no acepta nuevas solicitudes. Aunque llegó en 2010, no califica por no cumplir con el requisito de residencia continua desde 2007. “Las opciones para ella son muy limitadas sin una reforma migratoria”, explicó Pacheco. La familia indicó a la cadena WTVC, afiliada de CNN, que debido a esto nunca pudo acceder a protecciones legales que le permitieran regularizar su situación.

Apoyo comunitario y próxima audiencia

El padre de Ximena, José Francisco Arias Tovar, también fue detenido por una infracción de tránsito y admitió haber ingresado ilegalmente al país, al igual que su hija. No obstante, ya fue liberado bajo fianza. En cambio, Ximena continúa detenida en el Centro de Detención Stewart, uno de los más estrictos del país, mientras se espera su audiencia migratoria programada para el martes 20 de mayo. “Su defensa argumentará que no representa un peligro, no tiene antecedentes criminales y debería continuar su proceso en libertad”, dijo Pacheco.

En respuesta a la situación, la comunidad ha mostrado un fuerte respaldo. Hannah Jones, quien conoce a Ximena desde hace años, inició una campaña para cubrir los gastos legales de la joven. La recaudación ya supera los US$ 90.000. Aunque ICE ha señalado que su prioridad son personas con historial criminal, también han dejado claro que cualquier persona sin estatus legal es susceptible de ser deportada. “Lo que le está ocurriendo a Ximena no es justicia, es el resultado de décadas de fracaso político”, enfatizó Pacheco en declaraciones a CNN.