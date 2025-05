Una mujer le pide el divorcio a su marido "por culpa" de ChatGPT… y una taza de café

Insólito caso en Grecia. Una mujer solicitó el divorcio de su esposo tras consultar con ChatGPT la lectura de los posos de café, una práctica conocida como tasseografía.

Según medios locales, la pareja compartía un café griego cuando la mujer decidió fotografiar los restos del líquido en las tazas. Luego, subió las imágenes al chatbot de inteligencia artificial, una tendencia creciente de interpretar signos y símbolos con ayuda de esta tecnología.

IA LE "REVELÓ" INFIDELIDAD

La respuesta del sistema habría revelado que el hombre fantaseaba con una mujer cuyo nombre comenzaba con la letra “E” y que dicha persona intentaba destruir a su familia. Convencida por el mensaje, la esposa no dudó en pedir la separación.

El esposo, sorprendido por la decisión, declaró al portal Vice que “un día, preparó café griego para los dos y pensó que sería divertido tomarle fotos a las tazas y pedirle a ChatGPT que las ‘leyera’. Me reí y lo tomé como una tontería. Pero ella no. Me dijo que me fuera, les informó a nuestros hijos sobre el divorcio, y lo siguiente que supe fue que me llamó su abogado”.

Ante la polémica, el defensor legal del hombre sostuvo que una interpretación generada por inteligencia artificial sobre los residuos de café carece de sustento legal. “Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señaló al medio Greek City Times.

El caso ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldan a la mujer, pues argumentan que, más allá de la veracidad de la interpretación, la IA simplemente confirmó una sospecha que ya existía. Otros, en cambio, cuestionan la racionalidad del hecho, al considerar que se trata de una lectura sin validez, incluso desde la perspectiva de quienes practican la tasseografía.