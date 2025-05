Papa León XIV envía emotivo mensaje: “Perú, todos los días estoy rezando y bendiciendo”

El papa León XIV expresó una vez más su cercanía y afecto por el Perú durante su primer encuentro con la prensa internacional, realizado este lunes 12 de mayo en el aula Pablo VI del Vaticano. Al finalizar la conferencia, el pontífice saludó brevemente a varios periodistas y, al ser abordado por el periodista peruano Jesús Canchari, envió un mensaje especial: “Perú, todos los días estoy rezando y bendiciendo”.

El periodista relató en un enlace en vivo que el sumo pontífice le pidió transmitir su mensaje al país. “El santo padre -con mucho aprecio y cariño- me dice: ‘todos los días rezo y bendigo al Perú’. Me bendice y me dice ‘lleva mi mensaje al Perú’”, señaló Canchari, visiblemente emocionado por el breve pero significativo encuentro.

El vínculo del papa León XIV con el Perú es profundo. Nacido en Estados Unidos como Robert Prevost, llegó al país en 1985 para ejercer labores pastorales en Chulucanas, Piura. Fue nacionalizado peruano en 2015 y, ese mismo año, asumió como obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó hasta 2023, cuando partió al Vaticano para asumir responsabilidades mayores dentro de la Iglesia.

NO OLVIDA AL PERÚ

Durante su primer discurso como pontífice, el pasado 8 de mayo, León XIV no olvidó su paso por tierras peruanas. “Un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo”, dijo emocionado. Sus palabras, una vez más, reafirman el cariño especial que el nuevo papa guarda por el Perú.