Fumata negra en el segundo día de cónclave: aún no hay consenso sobre el nuevo Papa

Los 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina no lograron elegir al sucesor del papa Francisco en las cuatro votaciones realizadas hasta el momento.

Este jueves, en el segundo día del cónclave, una nueva fumata negra se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano, y confirmó que aún no hay acuerdo entre los cardenales para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica.

A las 11:50 a.m. (hora local en Roma, 4:50 a.m. en Perú), el humo oscuro salió del emblemático lugar antes del horario previsto, indicando que los dos escrutinios realizados en la mañana no arrojaron un resultado concluyente. El miércoles, durante la primera jornada, tampoco se alcanzó una mayoría suficiente para proclamar un nuevo pontífice.

TODAVÍA NO HAY CONSENSO

En total, se han efectuado cuatro votaciones hasta ahora sin éxito. Tras la última, los 133 cardenales electores se retiraron a la residencia de Santa Marta para el almuerzo y retomarán las deliberaciones a las 16:30 horas (9:30 a.m. en Perú). Se prevé que realicen dos votaciones adicionales en la tarde.

De alcanzarse el consenso necesario durante el primer escrutinio vespertino, la esperada fumata blanca podría aparecer alrededor de las 17:00 horas (10:00 a.m. en Perú), aunque de momento no hay señales claras sobre un posible nombre de consenso.

El decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, expresó su esperanza de que el nuevo papa pueda ser elegido hoy mismo, y que no se prolongue más la incertidumbre. Desde el Vaticano, se mantiene la atención en la Capilla Sixtina, donde los cardenales continúan deliberando a puertas cerradas, sin contacto con el exterior. La Iglesia y el mundo siguen a la espera del “habemus papam”.