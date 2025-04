Bella Ramsey revela que fue diagnosticada con autismo durante el rodaje de "The Last of Us"

Durante el rodaje de la primera temporada de The Last of Us, Bella Ramsey, reconocida por interpretar a Ellie en la exitosa serie, recibió uno de los diagnósticos más importantes de su vida: trastorno del espectro autista (TEA). La actriz de 21 años compartió en una entrevista con Vogue que su descubrimiento fue posible gracias a un compañero de producción, quien, tras notar señales similares a las de su propia hija, la alentó a iniciar un proceso de evaluación psiquiátrica.

Un diagnóstico que cambió su vida

Bella Ramsey explicó que convivió durante años con síntomas propios del TEA sin tener conciencia de ello. En su testimonio, describió sentirse frecuentemente como un "bicho raro" y "solitaria", además de experimentar hipersensibilidad extrema a las microexpresiones y el lenguaje corporal ajeno, un rasgo común en personas dentro del espectro autista. La revelación, según sus palabras, resultó "liberadora", permitiéndole comprender y aceptar mejor su manera única de percibir el mundo.

La actriz admitió que anteriormente había hablado sobre su neurodivergencia, pero nunca había revelado su diagnóstico específico hasta ahora. Su experiencia destaca la importancia de obtener un diagnóstico temprano para aquellas personas que enfrentan dificultades invisibles, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su forma de socializar y desenvolverse en entornos laborales como el set de filmación.

Cómo su trabajo la ha ayudado a adaptarse

Bella Ramsey también detalló cómo las condiciones estructuradas de su trabajo en The Last of Us han sido fundamentales para hacer su día a día más llevadero. "Tengo una hora para llegar al set, me dicen qué ponerme, cómo colocarme, dónde estar y qué comer", afirmó, subrayando cómo esta rutina ordenada facilita su adaptación y desempeño.

Además, la joven actriz destacó que su necesidad de aprender de manera manual a interactuar con los demás ha fortalecido su capacidad de interpretación. Este nuevo entendimiento no solo ha tenido un impacto positivo en su carrera actoral, sino que también le ha permitido ser más indulgente consigo misma y enfrentar con mayor empatía los desafíos cotidianos que muchas personas neurotípicas dan por sentados.

La televisión también apuesta por visibilizar el autismo

Panamericana Televisión anunció el estreno de "Valentina, mi amor especial", una serie que busca sensibilizar al público sobre el trastorno del espectro autista. Esta producción abordará la historia de una joven que, como Bella Ramsey, enfrentará los desafíos cotidianos de vivir en un mundo que apenas empieza a comprender la neurodiversidad. La serie promete ofrecer un relato emotivo y educativo, ayudando a visibilizar la realidad de miles de familias peruanas.