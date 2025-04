Trump amenaza a Putin con sanciones porque cree que “quizá no quiere detener la guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con imponer nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, tras calificar los recientes ataques a zonas civiles en Ucrania como una señal de que el mandatario "quizá no quiere parar la guerra".

A través de Truth Social, el líder republicano quien asistió al funeral del papa Francisco en el Vaticano afirmó: "¡Demasiada gente está muriendo!". Su mensaje, difundido mientras viajaba a Washington, incluyó críticas a la gestión de Biden y Obama.

Encuentros en el Vaticano y críticas a predecesores

Horas antes de la ceremonia fúnebre, Trump mantuvo una reunión de 15 minutos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en la basílica de San Pedro. Steven Cheung, director de comunicaciones de su equipo, describió el encuentro como "una conversación muy productiva".

Ambos líderes también sostuvieron breves diálogos con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. En su plataforma digital, Trump reiteró su ataque a los expresidentes demócratas: "Esta es la guerra de Joe Biden, el dormilón. Solo intento arreglar el desastre que me dejaron", dijo.

Arremete contra medios

El mandatario arremetió además contra los medios, asegurando que The New York Times criticaría cualquier acuerdo que logre: "No importa lo bueno que sea, hablarán MAL de él, incluso si es el mejor acuerdo jamás hecho", puntualizó.