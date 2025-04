Científicos detectan posible señal de vida en un planeta a 120 años luz de la Tierra

Un grupo de astrónomos ha detectado en el exoplaneta K2-18b señales químicas que podrían estar relacionadas con la existencia de vida, según revela un estudio publicado recientemente en The Astrophysical Journal Letters. El planeta, situado a unos 120 años luz de la Tierra, ha sido objeto de análisis por contener en su atmósfera moléculas asociadas en nuestro planeta con organismos vivos, como ciertas algas marinas.

¿HALLARON VIDA EXTRATERRESTRE?

El hallazgo más destacado es la presencia de sulfuro de dimetilo, un compuesto que, en la Tierra, es producido exclusivamente por organismos vivos. Según el astrofísico Nikku Madhusudhan, de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, esta podría ser la primera vez que la humanidad detecta posibles biofirmas en un planeta fuera del sistema solar.

“Es un momento revolucionario”, señaló Madhusudhan durante una conferencia. “A nadie le interesa afirmar prematuramente que hemos detectado vida, pero los indicios son muy prometedores”, agregó.

El planeta K2-18b fue descubierto en 2017 y forma parte de una categoría conocida como subneptunos, cuerpos celestes más grandes que los planetas rocosos como la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Según los científicos, K2-18b sería un planeta hicéano, término acuñado por la combinación de “hidrógeno” y “océano”, que describe mundos con océanos profundos cubiertos por atmósferas ricas en hidrógeno.

Gracias al telescopio espacial James Webb, el equipo logró analizar la luz estelar que atraviesa la atmósfera del exoplaneta, detectando, además del sulfuro de dimetilo, trazas de una molécula similar: disulfuro de dimetilo.

Pese al entusiasmo, la comunidad científica coincide en que se requieren más observaciones para confirmar si el compuesto hallado tiene un origen biológico. “Es importante recordar que apenas estamos empezando a entender estos mundos exóticos”, comentó Matthew Nixon, de la Universidad de Maryland. En la misma línea, Stephen Schmidt, de la Universidad Johns Hopkins, advirtió que no se puede concluir que el planeta sea habitable, y Christopher Glein, del Instituto de Investigación del Suroeste, fue claro: “A menos que veamos a E.T. saludándonos, no será un descubrimiento irrefutable”, indicó.

Por ahora, K2-18b se perfila como uno de los candidatos más intrigantes en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pero los científicos subrayan que aún queda un largo camino por recorrer.