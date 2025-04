Trump asegura estar “abierto” a hablar sobre aranceles: “se mueren por llegar a un acuerdo”

El presidente estadounidense se refirió a los aranceles “recíprocos” que destinó a varios países del mundo. Según el magnate, está “abierto” a negociar su drástica política arancelaria si es que sirve para resolver el déficit comercial que tiene su país con otras naciones.

“Quiero resolver el problema del déficit que tenemos con China, con la Unión Europea y otras naciones. Si quieren hablar de eso, estoy abierto a hablar. Pero de lo contrario, ¿por qué yo quisiera hablar con ellos?", señaló el último domingo a la prensa.

Añadió que el último fin de semana, que pasó en Florida jugando golf, habló con dueños de empresas tecnológicas y líderes de todo el mundo. "Hablé con muchos europeos, asiáticos, de todo el mundo. Se mueren por llegar a un acuerdo", manifestó.

CAÍDA EN LA BOLSA TRAS ANUNCIO DE ARANCELES

En tanto, Donald Trump se pronunció sobre la caída en la bolsa tras su medida arancelaria y dijo que no fue un objetivo deliberado de su administración y que no puede predecir lo que sucederá con los mercados: "No quiero que nada baje. Pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo", explicó.

DÍA DE LA LIBERACIÓN

La política arancelaria de Trump ha generado un remezón en los mercados, generando caídas no vistas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Los expertos enfatizan que podría generarse una recesión.

El llamado “Día de la liberación” de Donald Trump ocurrió el miércoles 2 de abril, en el cual realizó un incremento de aranceles sin precedentes a varios países, un accionar que ha sido descrito como arbitrario, pues el mínimo es del 10% en varias naciones y otros países han sido gravados con un porcentaje mayor, es el caso de China que tiene un incremento del 54% (acumulando medidas previas), en tanto, la Unión Europea recibió el 20%. Lo que generó suspicacia es que la motivación de esta medida no es nada clara.

¿QUÉ SON LOS ARANCELES?

Son impuestos que se pagan cuando un consumidor (o empresa) compra un bien extranjero. En ese caso, si en Estados Unidos se introduce un arancel del 20% al vino producido en la Unión Europea, entonces una botella de Borgoña que se vendía en Boston a 100 dólares, ahora costará 120 dólares.